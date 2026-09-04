Mariana di Girolamo conquista Venecia con «Wild Horse Nine» y recibe larga ovación

Mariana di Girolamo se convirtió en uno de los nombres destacados tras el estreno de «Wild Horse Nine», la nueva producción del director Martin McDonagh que fue filmada en Rapa Nui y que tuvo su primera exhibición mundial en el Festival de Venecia.

La película, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, recibió 14 minutos de aplausos en la Sala Grande de La Biennale, mientras la actuación de la intérprete chilena fue especialmente valorada por distintos medios especializados.

En la cinta, di Girolamo interpreta a Mónica, una estudiante rebelde que establece una relación de amistad con Chris, personaje interpretado por Malkovich y que corresponde a un agente de la CIA. El encuentro entre ambos termina afectando el desarrollo de la misión de los agentes en la isla.

Tras la exhibición para la prensa, publicaciones como The Hollywood Reporter, Deadline, IndieWire y The Playlist destacaron el trabajo de la actriz nacional, resaltando aspectos como la autenticidad, calidez y escepticismo que aporta a su personaje.

The Hollywood Reporter calificó su interpretación como "encantadora", mientras que Deadline hizo una mención especial a la actriz chilena por la autenticidad con que construye a Mónica. IndieWire, en tanto, la describió como "supertalentosa".

Cabe hacer presente que la película llegará a los cines chilenos el próximo 5 de noviembre, permitiendo al público nacional conocer la producción que llevó a Di Girolamo hasta uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo.

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