Mariana Derederian conmueve con su testimonio y habla sobre la conexión que mantiene con su hijo tras la tragedia

Desde que Mariana Derederian sufrió la devastadora pérdida de su hijo Pedro en un incendio que remeció todo, la actriz ha hablado en varias ocasiones sobre su duelo. Pero esta vez, en el podcast de Mane Martin, fue distinto: íntimo y sin filtros.

En una conversación que no dejó a nadie indiferente, Derederian abrió su corazón y expuso detalles profundamente personales sobre cómo era su hijo, sus obsesiones y las formas —a veces desgarradoras— en que intenta mantenerlo presente en su día a día.

"Era un niño muy alegre. Le fascinaba la música. Era fanático y adicto. Y de música muy poco infantil Se fue con la obsesión de Daft Punk...que me tenía hasta acá (arriba de la coronilla)", recordó Mariana.

Fue entonces cuando Martin fue directo al punto y le preguntó qué ritual la conecta con su hijo.

"Siempre hay música en mi casa y él canta en mi cabeza. Yo siempre siento que él canta en mi cabeza. Él no permitía que no hubiese música", agregó.

Pero hay un símbolo que resume todo ese vínculo y que, además, sobrevivió a la tragedia. Antes del incendio, la actriz le había hecho a mano una guitarra de tela a Pedro. Contra todo pronóstico, ese objeto logró salvarse de las llamas y hoy se transformó en una pieza cargada de significado.

"Era su guitarrita almohada. La recuperé. Por suerte no se quemó. Duermo con esta guitarra", cerró.

Un testimonio que golpea fuerte y que vuelve a poner sobre la mesa el lado más íntimo —y doloroso— de una historia que sigue marcando.

PURANOTICIA