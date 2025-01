Mariana Derderián y sus emotivas reflexiones tras vivir una verdadera tragedia el 2024

El 2024 fue un año marcado por desafíos inimaginables para la actriz Mariana Derderián, quien vivió una tragedia personal en mayo, cuando un incendio destruyó su hogar en Vitacura y le arrebató a su hijo de seis años.

En un intento por salvar al niño, su esposo, el periodista Francisco Aravena, resultó gravemente herido, aunque afortunadamente superó sus lesiones.

A pesar de este doloroso suceso, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una reflexión sobre cómo logró encontrar la fortaleza para seguir adelante. “Les quiero regalar mi palabra que me salvó el 2024, pero creo que es una palabra que me tiene que acompañar el resto de la vida, que es esta; perspectiva”, afirmó.

Derderián destacó la importancia de mantener una visión amplia frente a las adversidades, reconociendo que todos enfrentamos dificultades, pero que lo crucial –según manifestó– es la forma en que las enfrentamos.

“Les va a ayudar cada vez que estén en una situación, en un problema. Todos cargamos mochilas, todos cargamos nuestra pena, a todos nos pasan cosas malas, y ninguna es peor que la otra”, expresó.

Además, destacó cómo esa perspectiva le permitió transformarse y continuar luchando a pesar de las circunstancias. “Hizo que me pudiera poner de pie y transformarme en un verdadero mono porfiado, porque combo que me da la vida, yo me paro”, señaló.

Finalmente, la actriz enfatizó el poder del agradecimiento y la resiliencia. “Es la forma de estar en un lugar mucho más luminoso, agradecido, feliz, porque tenemos la obligación de ser felices, es nuestro deber, es casi un acto de rebeldía”, concluyó, deseando lo mismo para sus seguidores en el nuevo año.

