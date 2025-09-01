Mariana Derderián se sincera sobre el año más duro de su vida tras el fallecimiento de su hijo: “La muerte te enseña a vivir”

"Only Friends" de Mega se ha consolidado como un espacio íntimo de conversación, donde diversas figuras del espectáculo han compartido momentos personales.

Fue justamente este el lugar elegido por Mariana Derderián para abrirse sobre el año más difícil de su vida, marcado por la dolorosa pérdida de su hijo Pedro, de solo 6 años, en un trágico incendio ocurrido en mayo del año pasado.

En un adelanto del próximo episodio, que se emitirá el sábado 6 de septiembre, el canal mostró parte del testimonio de la actriz, quien habló sobre su presente y cómo ha logrado reconstruirse en medio del profundo sufrimiento.

"Creo que la muerte te enseña a vivir, la muerte te hace sentir vivo y hace que entiendas que es lo importante, que no es importante, quiénes son las personas... y hay un viaje hacia adentro que es muy inevitable", señaló la actriz en el adelanto.

Bajo esta misma línea, Derderían reveló que ya no es la misma de antes después de la trágica e inesperada pérdida de su pequeño.

"No soy la de antes, estoy coja, bailo coja, corro coja, camino coja, me río coja, lloro coja. Hago todo coja (...) Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve y hubiera repetido todo tal cual", ceró Mariana.

Cabe mencionar que la entevista completa que tiene fecha para el próximo 6 de septiembre en las pantallas de Mega, también contará con la participación de Karen Doggenweiler, Jorge Alís y Leo Caprile.

