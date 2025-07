Mariana Derderián critica actitud de Diana Bolocco tras bajarse de su entrevista en Podemos Hablar: "Tenía otra imagen de ella"

En marzo de este año, Mariana Derderián canceló una entrevista en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde abordarían el delicado tema sobre el lamentable fallecimiento de su hijo Pedro.

Recordemos que tras ver la difusión de un spot publicitario del programa, que no fue de su agrado, la actriz decidió dar un paso atrás. El anuncio, abordaba la muerte de su hijo de manera que ella no había aceptado.

Ahora, luego de meses de esta situación, la intérprete rompió el silencio y apuntó contra la animadora del espacio, Diana Bolocco.

Derderián, aseguró que en ese momento intentó comunicarse con Bolocco para expresar su descontento, pero no recibió respuesta.

“La llamé y no me contestó. Le escribí diciéndole el daño que había generado esta promoción a nivel familiar, el morbo. Me sorprendía que ella no se diera por aludida”, indicó Mariana en una conversación con LUN.

Luego, la actriz se sinceró y expresó su desilusión respecto a la imagen que tenía de la animadora, afirmando que “la desilusión fue muy grande porque tenía otra imagen de ella”.

Además, Mariana criticó la forma en que Bolocco manejó la situación.

“Es doloroso que en mis circunstancias haya, además, querido depositar en mí su responsabilidad”, señaló la intérprete.

Finalmente, Mariana Derderián se refirió a las disculpas públicas ofrecidas por Diana Bolocco, donde aseguró que "fueron aún peores, porque puso en mí la responsabilidad".

“En vez de decir entendemos su sensibilidad debió decir, asumimos nuestra responsabilidad”, cerró Derderián.

