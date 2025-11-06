Mariah Carey volvió a dar la bienvenida a la temporada navideña con su icónica frase “It’s Time!”

Como cada año tras el fin de Halloween, Mariah Carey volvió a dar la bienvenida oficial a la temporada navideña, consolidando una tradición que sus seguidores esperan con entusiasmo. Con su inconfundible frase “It’s Time!”, la artista estadounidense marcó el inicio de las celebraciones de fin de año, esta vez con un toque innovador: incorporó inteligencia artificial en la producción de su nuevo video.

El registro, publicado en sus redes sociales, mantiene la esencia festiva que caracteriza a la autodenominada “reina de la Navidad”, pero con una puesta en escena renovada. En él, Carey aparece enfrentando a un elfo que intenta cancelar la Navidad. La cantante, vestida de ángel, le responde con determinación: “No puedes cancelar la Navidad”, momento en que su atuendo se transforma en su clásico look rojo y brillante, símbolo de su estilo navideño.

La publicación se volvió viral en cuestión de horas, acumulando más de tres millones de “me gusta” en Instagram y miles de comentarios de fanáticos de todo el mundo. La artista acompañó la escena con su icónica canción “All I Want for Christmas Is You”, que desde su lanzamiento en 1994 se ha convertido en un himno de las fiestas y un éxito recurrente cada diciembre.

Con este nuevo video, Mariah Carey no solo celebra el espíritu navideño, sino que también muestra cómo su legado sigue adaptándose a los tiempos, combinando nostalgia, tecnología y su sello inconfundible para anunciar que, efectivamente, la Navidad ha comenzado.

