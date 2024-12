Mariah Carey inaugura el Festival de Invierno en popular juego Fortnite

Fortnite se viste de Navidad con la llegada del Festival de Invierno 2024, que comienza hoy con la participación especial de Mariah Carey. La cantante dará inicio a la celebración navideña en el mapa de Battle Royale, donde su clásico "All I Want For Christmas Is You" marcará el inicio de las festividades.

Hasta el 7 de enero de 2025, la nieve cubrirá ciertas zonas de la Isla, gracias a la presencia de Mariah Carey, quien también será parte de los nuevos lotes navideños disponibles en el juego. Entre ellos, se destacan el lote de Mariah Carey, Santa Shaq y Snoop Dogg Cadillac.

El lote de Mariah Carey ofrece dos trajes exclusivos: uno inspirado en la portada de su álbum Feliz Navidad, con un atuendo de Santa, y otro basado en el glamoroso look dorado de la portada de The Emancipation of Mimi. También se podrá obtener el gesto "All I Want For Christmas Is You", junto con la canción que estará disponible como pista de improvisación en la tienda.

Además, los jugadores podrán adquirir el lote de Santa Shaq, que incluye un atuendo con capucha, barba, lentes y gorra, todos personalizables, así como el lote Snoop Dogg Cadillac, que incluye un Cadillac DeVille de 1966 y varios elementos de personalización, como un volante y cuatro calcomanías, incluida una con la imagen de Snoop Dogg. También estará disponible el gesto "Trineo de Dogg".

Con estos nuevos artículos, Fortnite trae el espíritu navideño a su mundo virtual, ofreciendo a los jugadores una serie de sorpresas festivas durante las próximas semanas.

