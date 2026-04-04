Caso Matute: María Teresa Johns critica serie sobre su hijo: "Es un show mediático"

A escasas jornadas de que se concrete el estreno de una producción televisiva inspirada en el enigma de Jorge Matute Johns, el entorno familiar del joven ha manifestado un severo descontento. Los parientes advirtieron que la realización audiovisual significa la reapertura de heridas emocionales que, a día de hoy, aún no logran cicatrizar.

El proyecto, que toma como base la desaparición del estudiante universitario ocurrida en 1999 tras su salida desde la discoteca La Cucaracha, ha sido objeto de diversos cuestionamientos por parte de sus seres queridos. La principal crítica apunta a que se estaría utilizando el relato de su vida con propósitos netamente comerciales.

En declaraciones entregadas a Sala de Prensa, la madre del joven, María Teresa Johns, exteriorizó su rotundo rechazo tanto al fondo como a la forma en que se ha tratado el caso. La mujer sostuvo que "desde que empezó esta serie, el show de esta serie, fue violento hacia mi familia y siempre ha sido violento hacia mí".

A pesar de que los responsables de la obra decidieron alterar el nombre del protagonista, la familia insiste en que las referencias al caso real son totalmente explícitas. Sobre la exposición pública del material, Johns señaló que "Aunque no vea la serie, las imágenes van a estar circulando".

La progenitora también profundizó en el importante impacto emocional que este lanzamiento ha provocado en su bienestar personal. "Me hicieron retroceder todo lo que me hicieron avanzar y no sé cuál va a ser el final de la serie (…) Es un show mediático y me preocupa que digan cosas que no son", manifestó con preocupación.

Más allá de los elementos narrativos, la inquietud fundamental de la familia reside en la explotación de la tragedia. Al respecto, María Teresa Johns fue enfática al declarar: "Me preocupa que lucren con mi dolor y que no lo dejen descansar en paz".

Aunque la madre reafirmó que mantiene una confianza plena en la integridad de la imagen de su hijo, reconoció que la vuelta del caso a la palestra pública revive una de las etapas más difíciles de su vida, marcada profundamente por la incertidumbre y el sufrimiento.

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