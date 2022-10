María Luisa Godoy sobre la llegada de su hijo Domingo: “Tener un hijo que no sabes si va a vivir, sí es un drama”

La noche de este lunes, TVN emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Buenas Noches a Todos”, donde Eduardo Fuentes recibió como invitada a la animadora de la estación televisiva María Luisa Godoy.

En la íntima conversación, la actual conductora del Festival de Viña del Mar se refirió a su quinto hijo, Domingo, a quien dio a luz en septiembre pasado, donde mencionó cuando reveló en un anterior capítulo del estelar de Canal 13 “De Tú a Tú”, que dejaron de felicitarla cuando reveló que tendría síndrome de Down.

“Yo lo conté porque había sido de las cosas que me habían dado pena, por cómo la sociedad mira una condición de un ser humano. Pero después de eso pasó algo muy bonito, porque yo conté y ahora toda la gente me felicita en la calle”, comenzó señalando.

“Es tan emocionante. Mucha gente me pidió perdón, personas que yo ni siquiera me acordaba, amigas mías incluso. Dije que bonito haberlo podido decir, porque es parte de la ignorancia que existe, porque la gente no tiene por qué saber o no sabe cómo reaccionar”, añadió Godoy.

Sobre sus principales angustias y temores al saber que su hijo tenía síndrome de Down, la ex animadora de “Buenos Días a Todos”, aseguró que fue “no saber si viene o no viene enfermo”.

“Es muy distinta la condición, porque es una preocupación, no es un drama, no es una enfermedad, pero tener un hijo que no sabes si va a vivir o no, o perderlo, sí es un drama y eso es lo peor que te puede pasar. Esa fue una angustia”, expuso María Luisa.

Bajo este contexto, la periodista expuso como ejemplo el día que nació el pequeño Domingo, donde ella tuvo que realizarse una cesárea de urgencia, ya que el bebé no se movió durante 12 horas. “No sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar y nace, y nació sano. Hay tantos papás que me escriben que ahora lo están viviendo o que tuvieron que operar a su hijo. Doy gracias a Dios que tengo un hijo sano, y con una condición solamente”, sostuvo.

“La esperanza de vida son los 60 años, y pueden vivir mucho más. Cuando él tenga 60 yo voy a tener 100, entonces probablemente no voy a estar”, añadió en su relato, sin embargo admitió que contar con cuatro hijos más es un alivio, “y tener tres mujeres arriba, pero obviamente es una preocupación”.

“Trato de vivir el día a día. Cada día tiene su afán, trato de no agobiarme, sí de preocuparme de qué va a pasar cuando yo no esté, pero no hacerlo con esa situación. Todavía queda mucho de criar a hijos empáticos y unidos”, concluyó.

PURANOTICIA