María Luisa Godoy lanza dura crítica tras discriminación hacia su hijo: “Fue como una apuñalada”

La conductora de televisión María Luisa Godoy no se guardó nada en su paso por el podcast “Más que Titulares”, donde conversó sin filtros con Javiera Quiroga. La animadora dejó a todos con la boca abierta al hablar con brutal honestidad sobre su rol como madre de cinco hijos, entre ellos Domingo, quien nació con síndrome de Down.

Lejos de las respuestas diplomáticas, Mari se atrevió a poner sobre la mesa un tema que muchos prefieren evitar: la discriminación y los prejuicios que aún existen en torno a la discapacidad.

Con la voz cargada de emoción, Godoy lanzó una frase que remeció a más de alguno:

"En Inglaterra tú los puedes abortar hasta los nueve meses. Eso fue como una apuñalada que yo dije, ¿cómo puede ser el nivel de discriminación? Me dolió mucho sentir que a mi hijo lo vieran así (...) Es una mentalidad muy distinta a la mía y una manera de sentir muy diferente a la mía porque todos los hijos van a tener problemas en la vida", señaló.

La periodista no se quedó ahí. Habló desde lo más profundo de su experiencia familiar y dejó claro que, en su casa, el amor no entiende de diagnósticos ni etiquetas.

"Nadie tiene la vida ganada, o sea, un hijo sin una condición puede ser mucho más problemático que un hijo con síndrome de Down o tener otras cosas, o sea, en la vida pasan cosas (...) Me duele por él que los vean de esa manera porque, digo, todavía queda tanto por avanzar en inclusión", expresó.

Lo cierto es que, una vez más, María Luisa Godoy no tuvo miedo de incomodar y abrió un debate necesario sobre cómo la sociedad sigue tratando a las personas con discapacidad.

PURANOTICIA