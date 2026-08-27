María José y Ángela Prieto se refieren al fatal atropello de su hermana Paz Ramírez y afirman que "queremos que su muerte no sea en vano"

Las actrices María José y Ángela Prieto asistieron al control de detención del imputado por el fatal atropello de su media hermana, la cineasta Paz Ramírez.

A su llegada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ángela Prieto señaló que "estamos acá por respeto a nuestra hermana Paz Ramírez. Queremos que su muerte no sea en vano".

Luego, María José Prieto expresó que "vamos a hacer todo lo posible para que ojalá ninguna otra familia tenga que pasar por este dolor".

Finalmente, añadió que "no vamos a hacer mayores declaraciones porque confiamos en la justicia".

A solicitud de la fiscalía, el tribunal amplió hasta este viernes la detención de Ignacio Palma, 53 años, chileno, imputado por su presunta responsabilidad en el atropello del domingo pasado en la comuna de Providencia.

Tras este hecho ocurrido en Andrés Bello con Manuel Montt el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido a la autoridad. Debido a la gravedad de las lesiones, Paz Ramírez fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde a las 19:17 horas se confirmó su fallecimiento.

En la audiencia de control de detención de este jueves, la Fiscalía Metropolitana Oriente indicó que se encuentra pendiente un informe de la SIAT de Carabineros para completar los antecedentes que permitan realizar la formalización.

Cabe recordar que Palma fue detenido en calle Merced, en la comuna de Santiago. Durante el procedimiento fueron incautados un vehículo, además de un teléfono celular. El imputado registra, además, antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad.

PURANOTICIA