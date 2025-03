María José Quintanilla y su ausencia en Viña 2025: “Hay que preguntarle al jefe"

Una de las grandes ausencias del último Festival de Viña 2025 fue la de la cantante nacional María José Quintanilla, esto porque es un rostro potente de Mega, estación televisiva organizadora del certamen.

La ex participante de “Rojo” no solo no tuvo ningún tipo de participación en el certamen, sino que tampoco fue parte de la Gala de Viña realizada en el Sporting, donde asistieron más de 200 invitados.

Incluso, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló que Quintanilla había recibido ofertas de otros canales, las que decidió declinar para renovar con Mega, bajo el compromiso de tener alguna participación en el certamen veraniego.

Sin embargo, cuando Mega y Bizarro llegaron a acuerdo con la organización del Festival, la cantante ya habría tenido una serie de espectáculos agendandos.

Al ser preguntada por Chilevisión respecto a su ausencia, la cantante fue clara en señalar que “esa informacion tiene que respaldarla el canal, hay que preguntarle al jefe”, dejando entrever que no habría sido decisión de ella no ser parte del evento musical.

PURANOTICIA