María José Quintanilla responde a rumores de separación y exclusión del Festival de Viña: “Mi vida privada es importante”

En medio de una ola de especulaciones sobre su vida personal y profesional, María José Quintanilla vuelve a estar en el centro de la atención mediática. En las últimas semanas, la cantante y conductora ha sido protagonista de rumores que apuntan tanto a su matrimonio como a su relación con la industria musical.

Hace algunos días, la periodista Cecilia Gutiérrez encendió la polémica al asegurar que la artista se habría separado de su esposo, el kinesiólogo Eduardo Carrasco, con quien contrajo matrimonio en 2023.

Pero eso no es todo, ya que Paulina Rojas, en el programa Plan Perfecto, confirmó que la productora Bizarro sería la razón por la cual la “Cote” no estaría considerada para el próximo Festival de Viña del Mar, a pesar de ser uno de los rostros más fuertes de Mega.

Ante este escenario, el mismo programa conversó con Quintanilla, quien enfrentó las preguntas, pero sin confirmar ni desmentir los rumores sobre su vida amorosa.

“Yo trabajo en esto desde los 10 años, creo que todas las personas que viven en villa, en población, en contenido, los vecinos también en el chat hablan cosas y yo creo que uno le da importancia a lo que realmente es importante, y mi vida privada es importante en mi privacidad”, sentenció sin aclarar nada, consignó FM DOS.

Sobre su posible participación en el certamen viñamarino —algo que muchos de sus seguidores han pedido con fuerza—, la artista se mostró agradecida, pero cautelosa.

“Yo agradezco porque quiere decir que ahí hay una confianza. Tengo una sola sensación con ese escenario, primero que es el más lindo que nosotros tenemos porque es visible, es el más importante de Latinoamérica”, dijo.

Además, Quintanilla destacó lo que ese escenario significa para cualquier artista chileno, aunque recalcó que su presencia no depende de ella.

“Creo que cualquier artista chileno está siempre pensando en miras de un escenario tan importante como ese, pero eso yo lo he dicho desde que tengo 10 años. Si po, es obvio que uno le tiene un respeto y un cariño a ese escenario tan importante”, aseguró.

Y para cerrar, fue clara al marcar los límites de su poder de decisión: “Bueno, agradecer siempre el cariño. Yo he hablado gratamente sobre el tema, igual puedo responder todas las preguntas que quieran, pero no es algo que pueda responder yo”.

Aunque la cantante optó por mantener la compostura, sus declaraciones dejaron más dudas que certezas.

