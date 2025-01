María José Prieto confesó que fue "cancelada" y "bloqueada" por caso de Cristián Campos 

Pamela Díaz entregó detalles de una conversación que sostuvo con la actriz María José Prieto, en el marco de la denuncia contra su pareja, Cristián Campos, por abusos sexuales que habría cometido contra su hijastra, Raffaella di Girolamo.

Bajo el contexto de que el tribunal resolvió cerrar la etapa de investigación del caso, la «Fiera» compartió en el programa «Hay que Decirlo» detalles de una charla íntima que tuvimo con Prieto en relación a esta causa que podría dejar a Campos sobreseído.

Es así como Díaz contó que Prieto le indicó que fue "cancelada" por sus colegas a raíz del caso y que dejó de hacer trabajos con varias empresas y marcas.

"Yo me la encontré en un desfile (...) Y efectivamente ella me dice ‘a mí me bloquearon de todo, absolutamente de todo, de todo los contratos, me dejaron el auto, agradecida de esa marca’. Y los compañeros no le hablaron más”, sostuvo.

También agregó en el programa de espectáculos de Canal 13 que "no la llamaron para nada más. Me dijo: ‘Imagínate que antes de que pasara todo esto, yo tenía una vida activa, trabajaba mucho, hacía mis clases de yoga, me iba bastante bien, también ayudaba a mucha gente, y de la noche a la mañana sin ningún peso’”.

