María José López desmiente que ella y Pailita sean pareja

La exmodelo María José “Cote” López, salió a desmentir los rumores que la vinculan sentimentalmente, con el cantante de música urbana, Carlos Raín conocido artísticamente como “Pailita”.

Cabe recordar que, durante los últimos días, apareció un rumor en TikTok que rezaba que ambos eran pareja, e inclusive, el interprete de “Ultrasolo” sería uno de los causantes de la separación definitiva entre ella y su exmarido, Luis “Mago” Jiménez.

El sitio infama.cl, se puso en contacto con Coté López y ella respondió a los rumores: “Hola! Sí, ayer me escribieron en una foto mía y de él y yo no entendía, tuve que buscar qué onda”, escribió en primera instancia.

“Obvio que es falso, hace mucho en una casilla de preguntas me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños (él y su ex) y yo di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre”, continuó.

"La verdad es hasta chistoso esta ridiculez, pero tengo niños y es súper irresponsable de la prensa hacer este cahuín de nada”, reflexionó la empresaria.

"Aunque estoy acostumbrada… pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto”, sentenció.



