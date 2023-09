María Jimena Pereyra y su esposa anuncian que se convertirán en madres: “¡Cuánta alegría!”

A través de redes sociales con una dulce fotografía, la cantante argentina María Jimena Pereyra, junto a su esposa Tania García, entregaron una alegre noticia.

Lo anterior, ya que luego de años de búsqueda, se encuentran en la dulce espera de su primer hijo, por lo que están prontas a convertirse en madres.

“Después de tantos años, aquí estás pequeñ@. Sigamos creciendo juntos y más fuertes que nunca”, escribió García, junto a quien la ex “Rojo” firmó el Acuerdo de Unión Civil en 2018, quien añadió: “Te amo mi vida. ¡Cuánta alegría!”.

Cabe recordar que, la artista asistió al estelar de Chilevisión “Podemos Hablar” en mayo de este año, donde se refirió en profundidad al tema. “Llevábamos 12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona. Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora, porque sé que es ella que pasa por todo este proceso. Sé que muchas veces siente culpabilidad de que no esté funcionando”, relató.

“El último intento fue hace una semana. Teníamos toda la esperanza de que funcionara, siempre vamos por el sí, pero después de 12 veces es complicado… son 7 años de intentos”, continuó Jimena.

“Antes de este proceso, ella dijo que era el último, durante el periodo de espera, me dijo que haríamos todos los exámenes de nuevo. Fue como una lucecita de que vamos a continuar. No bajo los brazos. Tampoco quiero esperar tanto, no quiero ser abuela, quiero ser mamá”, concluyó entre risas.

PURANOTICIA