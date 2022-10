María Jimena Pereyra emplazó a Evelyn Matthei por anteriores dichos sobre el matrimonio homosexual

La noche de este martes, la alcaldesa de la comuna de Providencia Evelyn Matthei, fue la invitada al estelar de Canal 13 conducido por Sergio Lagos “Juego Textual”, donde le recordaron sus anterior dichos de oposición al matrimonio homosexual.

La situación se originó en la sección del espacio “Tus palabras te condenan”, donde recordaron unos anteriores dichos de la edil el año 2013 en el programa de la estación televisiva “Las caras de la moneda”, al que asisitió cuando era candidata presidencial, en el que se declaró como opositora al matrimonio homosexual.

“Tengo amigos homosexuales, todo el respeto y el cariño para ellos, si quieren tener un nuevo estado lo tendrán. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer”, expresó Matthei en ese momento.

Ahora, la alcaldesa asegura que su postura ha cambiado a lo largo de los años, y que ya no sigue pensando lo mismo. “En esa época, lo que me importaba era que cuando dos personas se casan, tienen derecho a adoptar niños, yo sentía que les podían hacer bullying en el colegio”, comenzó explicando.

“Hoy he dicho públicamente que no tengo ningún problema con el matrimonio homosexual, la sociedad ha cambiado suficientemente para que si un niño tiene dos papás o dos mamás no sufra”, añadió en su relato.

En ese momento, fue la panelista del programa, la cantante María Jimena Pereyra quien alzó la voz ante sus anteriores dichos, quien le aseguró a Matthei que la falta de derechos es aún un problema para las parejas homosexuales, dando como ejemplo su caso, cuando vivió una compleja situación personal al ser diagnosticada con cáncer, y su pareja, quien es la persona más cercana que la acompaña en el país, no la reconocieron como su familiar para autorizar la quimioterapia.

“Así como ese caso debe haber muchos similares. ¿Esos derechos nunca estuvieron en tu visión, en ver las necesidades de nuestra comunidad en esa época?”, le cuestionó la ex “Rojo”.

“Mi postura ha cambiado. Uno tiende a vivir rodeado de gente que uno conoce y muchas veces estas cosas no se hablan, no están sobre la mesa. Pero cuando empezaste a hablar uno se imagina cómo es eso, y es brutal, y me da mucha pena que lo hayas tenido que pasar”, respondió la alcaldesa.

PURANOTICIA