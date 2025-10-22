María Antonieta de las Nieves se despide de La Chilindrina tras más de 50 años: "Ya se fue"

Tras más de 50 años interpretando a uno de los papeles más importantes de “El Chavo del 8”, la actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, se despidió definitivamente de La Chilindrina.

En una conversación con la periodista Matilde Obregón, la actriz de 78 años afirmó que su querido personaje "ya fue".

"La Chilindrina ya se fue. Como estaba yo de entregada en el circo con funciones diarias, ya no", aseguró la artista.

Sin embargo, María Antonieta, señaló que no descartará la opción de reaparecer en campañas para comerciales y/o publicidad, pero sí dejará los shows atrás, los cuales conllevan un desgaste físico y mental.

"Estoy en mi casa con mis tres perras viendo mi tele y soy feliz", señaló la mexicana.

Cabe mencionar que, durante agosto, la actriz tuvo que ser hospitalizada tras presentar problemas de salud, específicamente una crisis de ansiedad.

Recordemos que en en el año 2021 María Antonieta recibió el Guinness World Record a la carrera profesional más larga tras su icónico personaje de La Chilindrina, el cual comenzó a interpretar en junio de 1971.

