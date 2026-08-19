Margot Robbie tomaría el timón de Piratas del Caribe 6 y Jack Sparrow pasaría a un rol secundario

Tras casi una década desde el estreno de La venganza de Salazar (2017) y con una recaudación global que supera los 4.520 millones de dólares, Disney prepara el regreso de una de sus franquicias más exitosas. Sin embargo, la sexta entrega de Piratas del Caribe apunta a un rumbo diferente: Margot Robbie asumirá el protagonismo de la historia, mientras el icónico capitán Jack Sparrow quedará en un papel secundario.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción citadas por el medio especializado Deadline, la nueva película no estaría planteada como una continuación tradicional de las aventuras del famoso pirata. Esta secuela “no se percibirá como la enésima historia del capitán Jack Sparrow, sino que el próximo capítulo se centrará en la protagonista interpretada por Margot Robbie, con Sparrow como personaje secundario”, señalaron, calificando la propuesta como “en esencia, una evolución de la franquicia”.

El proyecto cuenta actualmente con un guion a cargo de Krystyn Wilson-Cairns, conocida por su trabajo en 1917, y buscaría recuperar parte de la fórmula utilizada en la primera película de la saga, estrenada en 2003, La maldición de la Perla Negra. En aquella cinta, Jack Sparrow tenía un rol de apoyo y se convertía en uno de los personajes que destacaba frente a los protagonistas más jóvenes.

Las negociaciones con Johnny Depp

El eventual regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow se ha mantenido en duda durante los últimos años, luego de que Disney se distanciara del actor en medio de su mediático conflicto legal con su exesposa, Amber Heard.

Pese a que Depp llegó a declarar que no volvería a la saga ni siquiera por “300 millones de dólares y un millón de alpacas”, el escenario parece haber cambiado y las conversaciones para concretar su regreso estarían nuevamente sobre la mesa.

Durante su paso por la alfombra roja del evento D23, el productor principal de la franquicia, Jerry Bruckheimer, confirmó que existe interés en contar nuevamente con el actor.

“Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en el guion y esperamos poder sacarlo adelante pronto”, aseguró el ejecutivo.

De esta manera, Disney busca renovar una de sus franquicias más exitosas sin desprenderse completamente de uno de sus personajes más reconocidos. La propuesta combinaría el protagonismo de Margot Robbie con la eventual presencia de Jack Sparrow en un rol secundario, abriendo una nueva etapa para la saga y dejando atrás el formato tradicional de las anteriores entregas.

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