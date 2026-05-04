Marea humana en Copacabana: Shakira hace historia ante más de dos millones de personas

La mítica playa de Copacabana se transformó en el epicentro de la música global. En un hito sin precedentes para una artista latina, Shakira logró convocar a más de dos millones de personas, quienes tapizaron la arena brasileña para presenciar el cierre de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

Desde las primeras horas del pasado sábado, la euforia era palpable. La infraestructura, similar a la utilizada en las multitudinarias fiestas de Año Nuevo, incluyó un escenario de 1.500 metros cuadrados —el más grande levantado para este tipo de espectáculos— y un despliegue de 8.000 agentes de policía para garantizar la seguridad de la multitud.

Un inicio marcado por la resiliencia Tras un espectacular show de 1.500 drones que dibujaron la silueta de una loba y el mensaje “¡Te amo Río!” en el cielo, Shakira apareció en escena vestida con los colores de la bandera de Brasil. La artista abrió la noche con 'La fuerte', enviando un mensaje directo a sus seguidores: “Pese al dolor, hay que sobreponerse a las heridas y seguir bailando”.

A pesar de la energía desbordante, el inicio del show sufrió un retraso de más de una hora. Fuentes cercanas a la artista confirmaron que la demora se debió a una emergencia familiar, ya que su padre, William Mebarak, fue ingresado en la UCI tras sufrir una isquemia esa misma mañana del sábado. Aun bajo esa tensión, la cantante decidió subir al escenario y dedicar el histórico momento a su público.

Colaboraciones y dominio total La noche no solo fue un despliegue de éxitos como 'Hips Don’t Lie' y 'La Bicicleta', interpretados en gran parte en portugués, sino también un homenaje a la cultura local. Shakira compartió el micrófono con leyendas de la Música Popular Brasileña como Caetano Veloso y María Betania, además de invitar a Anitta para interpretar el reciente éxito 'Choka Choka'.

Impacto global Más allá de lo musical, el evento dejó una huella económica profunda en la ciudad:

Asistencia: Superó los 2 millones de personas (según reportes de prensa).

Impacto Económico: Beneficios cercanos a los 800 millones de dólares .

Infraestructura: Escenario de 1.500 m² y despliegue tecnológico de nivel internacional.

Con este concierto, Shakira no solo reafirma su estatus como la reina del pop latino, sino que consolida su capacidad de movilización masiva, dejando una marca imborrable en la historia de los espectáculos en vivo en Latinoamérica y el mundo.

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