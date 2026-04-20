Marcianeke sufre millonario robo mientras se encontraba realizando un concierto: “Dios quiera que vuelva a mis manos”

Un desagradable fin de semana vivió el cantante urbano nacional, Marcianeke, luego de que haya sido víctima del robo de su automóvil mientras se encontraba realizando un show para sus fanáticos.

De forma muy molesta, en su cuenta de Instagram, el artista dio a conocer esta desagradable situación, donde informó que su auto robado es un Dodge Durango, color blanco, con patente RFYW60.

"Estoy bien, mi gente, solo que se la llevaron estacionada a la vuelta del estadio mientras yo estaba adentro del show", señaló Matías Muñoz (nombre real del intérprete de “Dímelo Ma”) en su historia de la red social mencionada.

"Gente kl mala, mientras uno hace las cosas bien, tiene que pasar tópinas. Dios quiera que vuelva a mis manos" (sic)", agregó el artista.

Pero su camioneta no es cualquiera, ya que el automóvil está avaluado en más de 30 millones de pesos.

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