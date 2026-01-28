Marcelo Ríos vuelve a apostar al amor: confirman romance con hija de histórico extenista

Marcelo “Chino” Ríos vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por motivos sentimentales. A pocas semanas de confirmar el fin de su relación con Vanessa Bourgeois, el exnúmero uno del tenis mundial ya estaría viviendo un nuevo romance, nuevamente ligado al mundo que marcó su vida: el tenis.

Según revelaron en el programa Zona de Estrellas, la nueva pareja del exdeportista sería Tamara Cornejo, hija del recordado extenista chileno Patricio “Pato” Cornejo. La información fue entregada por Adriana Barrientos, quien aseguró que el vínculo ya está en marcha y que Ríos habría estado interesado en ella desde hace tiempo.

“Es una chiquilla estupenda, tiene treinta y tantos años, juega tenis y pertenece al mundo del tenis. Hace tres meses estuvo a punto de casarse”, comentó la panelista en el espacio televisivo.

La noticia fue confirmada posteriormente por el periodista Hugo Valencia, quien aseguró haber hablado directamente con el propio Ríos. “Tamara Cornejo es la nueva pareja de Marcelo. Él mismo me lo confirma”, señaló, aclarando además que la relación comenzó hace menos de un mes y que no fue paralela a la anterior.

Valencia también precisó que ambos se conocen desde niños y que, tras años de caminos separados, retomaron el contacto recientemente. “Marcelo está muy feliz y quiere cuidar esta relación”, afirmó.

