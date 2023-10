Marcelo Ríos descalificó detalles de su término con Paula Pavic: “Nos hicimos mucho daño”

El ex tenista nacional Marcelo “Chino” Ríos será uno de los invitados del próximo episodio del estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde ahondará en su relación amorosa con Paula Pavic.

Dentro de la conversación con Julián Elfenbein, el ex número uno del mundo entregó detalles sobre su matrimonio, el cual habían decidido junto a Pavic darle término a comienzos de este año, dándose posteriormente una nueva oportunidad.

Ahora, Ríos desclasificó que si bien habrían intentado recomponer la relación, esto no habría sido del todo posible, debido a un desgaste en ella.

“La relación está desgastada, hoy conversamos, hay hijos de por medio y estamos tratando de estar bien. Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos. Lo que me deja tranquilo es que yo cuando conocí a la Paula estuvimos 13 años muy bien, pero con la Paula que conocí”, expuso el deportista en un adelanto del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”.

“(Los últimos tres años) han sido pésimos porque ella cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida… está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no estamos alineados”, reveló en el avance publicado por la propia estación televisiva, dando a entender un término definitivo entre ambos.

