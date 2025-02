Marcela Vacarezza y desorden de la Gala Festival: "No puedo defender lo indefendible"

"No puedo defender lo indefendible". Así de categórica fue Marcela Vacarezza, esposa del animador del Festival de Viña del Mar 2025, Rafael Araneda, sobre lo que fue la Gala Festival realizada el pasado viernes en el Valparaíso Sporting Club en Viña del Mar.

"La gente, no toda, pero muchos lo pasamos bien. Sí tipo 11 de la noche se empezó a crear un problema, no había mucho orden, estaba lento, pero cosas que hay que ir aprendiendo", dijo sobre el evento.

"No puedo defender lo indefendible, y yo creo que todos sabemos que hubo desorganización, que lo que pasó con Tonka no debería haber pasado. Sí, no puedo defender lo indefendible, pero creo que hubo buenas intenciones: cambiaron el lugar, era más grande, el público bien sentado, podía ver bien, pero hubo fallas. Sin duda que hubo fallas".

PURANOTICIA