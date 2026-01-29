Marc Anthony agranda la familia y anuncia que será padre por octava vez

Marc Anthony volvió a sacudir el mundo del espectáculo con un anuncio que nadie vio venir y que ya está dando que hablar. Y es que el salsero será padre otra vez. A los 57 años, el cantante y su joven esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, confirmaron que están esperando un nuevo bebé, el segundo fruto de su matrimonio.

La bomba explotó justo en una fecha clave para la pareja: su tercer aniversario de casados. Lejos de pasar desapercibidos, eligieron Instagram como escenario para revelar la noticia con una imagen cuidadosamente calculada para emocionar —y generar titulares— donde se ve la incipiente pancita de Ferreira, rodeada por las manos de Marc Anthony y de su hijo Marquito.

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribieron en el posteo que, en cuestión de minutos, se llenó de corazones, felicitaciones y también de comentarios sorprendidos por la noticia.

Si bien para la pareja se trata de su segundo hijo en común, para Marc Anthony el número no es menor: este bebé se convertirá nada menos que en su octavo hijo, confirmando que el artista no solo acumula éxitos musicales, sino también una familia XXL.

La historia familiar del cantante atraviesa varias etapas y relaciones. Con Debbie Rosado fue padre de Arianne y además adoptó a Chase, hijo de su entonces pareja. Más tarde, durante su matrimonio con Dayanara Torres, llegaron Cristian y Ryan. El romance con Jennifer Lopez dio como resultado a los inolvidables gemelos Emme y Max. Luego, con Nadia Ferreira nació Marquito, y ahora el conteo vuelve a aumentar.

Así, Marc Anthony alcanza los ocho hijos con cuatro mujeres distintas, reafirmando su rol de padre a lo largo de los años y dejando claro que su vida personal sigue siendo tan intensa y comentada como su carrera sobre los escenarios.

