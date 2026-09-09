Mara Sedini toma el mando de «Sin Filtros» y explica comentado episodio de Solabarrieta

La ausencia de Fernando Solabarrieta marcó la edición de este martes 9 de septiembre del programa «Sin Filtros», luego del episodio protagonizado por el periodista durante la transmisión del lunes 8, registro que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

En esta oportunidad, la conducción quedó en manos de la exministra Mara Sedini, quien entregó antecedentes sobre lo ocurrido con el relator deportivo y explicó las circunstancias que rodearon su participación en la jornada anterior.

Sedini señaló que Solabarrieta se presentó pocos minutos antes de comenzar la emisión y que venía de participar en un funeral. "Solabarrieta llegó cinco minutos antes del programa en vivo y venía desde un funeral de una persona muy cercana".

Según relató la conductora, la situación había afectado profundamente al periodista. "La muerte de esta persona le afectó muchísimo a Fernando", agregó Sedini, quien recordó el fallecimiento del periodista Alejandro Machuca.

La exministra explicó además que, antes de salir al aire, el equipo de producción consultó al comunicador respecto de si se encontraba en condiciones para realizar el programa. De acuerdo con su versión, manifestó su disposición para participar.

"La producción le preguntó si estaba en condiciones y él comunicó que tenía toda la disposición y energía para hacer el programa", indicó Sedini.

Posteriormente, entregó otro antecedente respecto de lo ocurrido antes de la emisión, indicando que "dijo que se había tomado un medicamento que le ayudaba a relajarse ante esta tragedia (...) terminado el programa llega esta situación verbal compleja que se ha hecho viral en todo Chile".

Durante la transmisión del lunes, Solabarrieta había llamado la atención por su forma de hablar y sus movimientos, situación que rápidamente generó comentarios de los usuarios y convirtió al periodista en tendencia en redes sociales.

Hasta ahora, el programa no ha informado oficialmente cuándo Solabarrieta retomará la conducción de «Sin Filtros», por lo que tampoco está confirmado si volverá a ocupar ese rol en las próximas emisiones.

PURANOTICIA