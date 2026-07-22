Mara Sedini arremete contra Stefan Kramer: "Esto es buscar burlarse, es realmente un ninguneo"

La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, rompió el silencio tras ser removida de su cargo por el presidente José Antonio Kast, apenas 69 días después de asumir, y lanzó duras críticas contra distintos sectores políticos y contra el comediante Stefan Kramer.

En una entrevista concedida al programa "Sin Filtros", la exsecretaria de Estado cuestionó las imitaciones que el humorista ha realizado sobre ella, asegurando que su objetivo no es hacer humor, sino desacreditarla.

“Si te das cuenta, acá ni siquiera hay una búsqueda de hacer una imitación buena o decir ‘qué buen trabajo hizo Kramer’, esto es buscar burlarse, es buscar dejarme como tonta, es realmente un ninguneo, no es una imitación”, afirmó.

Aunque sostuvo que el trabajo del imitador “habla más mal de su trabajo” y que, en lo personal, no le afecta, Sedini vinculó a Kramer con el contexto del estallido social de 2019, recordando su presentación en el Festival de Viña del Mar 2020.

En ese sentido, señaló: “Le puedo decir a Kramer que me encantaría verlo reflexionando de hace varios años atrás, cuando se paró en el escenario más importante de Chile a defender a la primera línea, a defender a los que estaban quemando el país”.

Asimismo, comparó el rol que, a su juicio, ambos desempeñaron durante ese período.

“Mientras él se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes de este país, yo estaba poniendo la cara como una minoría bien golpeada por defender nuestra Constitución, nuestra paz, a nuestros carabineros”, enfatizó.

En la parte final de la entrevista, la exvocera insistió en marcar diferencias con el trabajo del comediante y aseguró que su actuación política estuvo del lado correcto de la historia.

“Honestamente creo que no hay ninguna comparación y no necesito maquillarme o ponerme peluca para estar en el lado correcto de la historia”, argumentó.

Finalmente, vinculó el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional con la posibilidad de que Kramer continúe desarrollando su carrera.

“Gracias a eso [que ganara el Rechazo] puede ganar plata haciendo imitaciones; si hubiese ganado el Apruebo, no tendrían él ni todos los chilenos donde caerse muertos”, concluyó.

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