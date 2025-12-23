Manuel García recuerda a Julio Zegers como una fuente de inspiración: "Agradecerle con telepatía poética cada gesto, cada verso"

El fallecimiento del cantautor chileno Julio Zegers, confirmado este domingo a los 81 años, generó una profunda conmoción en el mundo cultural. Entre las reacciones más sentidas estuvo la del músico Manuel García, quien recurrió a la poesía para despedir a quien consideró una fuente permanente de inspiración artística y humana.

A través de su cuenta personal en la red social X, García compartió un extenso y emotivo homenaje en el que evocó la figura de Zegers desde una mirada íntima y simbólica. “Quiero despedir a Julio Zegers con barquitos de papel navegando por los ríos de Chile. Mientras caballitos de nubes galopan sobre los cerros, avanzan hacia la luna resplandeciente. Quiero decirle adiós con un pañuelito blanco dibujando flores en el viento”, escribió el cantautor.

En su mensaje, Manuel García profundizó en la huella que Zegers dejó no solo en la música chilena, sino también en quienes compartieron su sensibilidad artística. “Quiero agradecerle con telepatía poética cada gesto, cada verso, cada silencio sabio, cada espacio-tiempo: inspiración para los humildes, humildad para los poderosos. Cuántas lucecitas de amor quedaron encendidas para siempre por donde Julio Zegers fue hilando con su paso un andar de oro. Brillo de la luz de sus pupilas que sonreían con afable gesto de sabio de su pueblo”, agregó.

El homenaje concluyó con una imagen cargada de afecto y admiración, donde García retrató la esencia del cantautor fallecido. “Solo era un hombre, pero resplandecía como el trigo en los campos al atardecer, su cabellera de apóstol trovadoresco, cuando nos cantaba en torno al antiguo fuego del corazón. ¡Y aún nos canta!”, cerró.

Julio Zegers fue una figura fundamental del movimiento del canto nuevo, con una trayectoria marcada por su aporte autoral y reconocimientos históricos, entre ellos haber sido doble ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1970 y 1973, además de ser distinguido en 2022 como Figura Fundamental de la Música Chilena por la SCD.

