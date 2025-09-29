Manu González se despide entre lágrimas de Zona de Estrellas y se suma a programa de Canal 13: "Me puedo ir tranquilo"

Tal como se había anticipado días atrás, el periodista Manu González cerró su ciclo en Zona de Estrellas y desde este lunes se incorpora a Canal 13 al equipo de "Hay que decirlo".

Durante su última aparición en el espacio de espectáculos de Zona Latina, González protagonizó un emotivo momento al despedirse de sus compañeros, visiblemente conmovido por las palabras de cariño y reconocimiento que recibió en pantalla.

“No te voy a decir que no tengo pena, pero creo que te lo mereces. Eres un tremendo profesional, tremendo ser humano y te vamos a echar ene de menos”, le dijo en primera señaló Mario Velasco.

Luego, Adriana Barrientos sentenció: “Él se ha dedicado firmemente de tratar de sacarme adelante, incluso en momentos complicados del panel (...) Cuando han salido las cosas bien, es porque ha estado detrás”.

“Es a la persona que yo le debo estar todos estos años en el Zona de Estrellas”, agregó La Leona.

El español, muy emocionado y al borde de las lágrimas, se sinceró y expresó que va a extrañar a este panel del que formó parte, pero que de todas formas está muy ilusionado con el nuevo desafío laboral que asumirá.

“Conozco a la mayoría de la gente con la que voy a trabajar y me emociona”, señaló Manu.

Además, González se refirió a los difíciles momentos que enfrentó mientras formó parte del espacio de farándula.

“Pasaron cosas muy fuertes, pero me puedo ir tranquilo, igual que me he ido de cada uno de los programas en los que he trabajado”, dijo González, en relación al apoyo que recibió de todoe el quipo tras el fallecimiento de su padre.

“Un placer trabajar con vosotros”, cerró el comunicador entre lágrimas.

PURANOTICIA