“Manipulador y mitómano”: el feroz descargo de Steffi Méndez contra el padre de su hijo remeció las redes

Steffi Méndez volvió a encender las redes sociales con un explosivo descargo contra su expareja, el DJ sueco Dante Lindhe, padre de su hijo Gio.

Desde Suecia, donde vive actualmente, la influencer se sinceró sobre el complejo vínculo que mantiene con él y dejó al descubierto el drama personal que enfrenta en medio del delicado estado de salud de su pequeño de apenas dos años.

La hija de DJ Méndez utilizó sus historias de Instagram para expresar toda su frustración por tener que cumplir con el régimen de visitas justo cuando el niño se encuentra enfermo, dejando entrever el profundo dolor que le provoca separarse de él en esas circunstancias.

"Mi hijo está enfermo. Me duele el corazón tener que pasárselo. Estos son los momentos más duros", confesó Steffi, visiblemente afectada. Pero su desahogo no terminó ahí, porque también apuntó contra quienes —según ella— le complican la vida pese a intentar mantenerse alejada de los conflictos. "Vivo mi vida tranquila, no le hago mal a nadie, soy una buena mamá, una buena hija, una buena hermana, y aun así me quieren complicar todo", agregó.

Con el paso de las publicaciones, el tono fue subiendo y la influencer lanzó durísimos dardos contra Dante Lindhe y su entorno familiar, apuntando incluso a la relación del DJ con sus propios padres.

"Sin rencor porque tu mamá vive defendiéndote, sabiendo que ella pasó por lo mismo que yo. En el fondo odias a tu papá, aunque seas igualito a él y la paternidad que entregas es exactamente lo que viviste", disparó sin anestesia.

Además, Steffi acusó directamente a su ex de tener conductas manipuladoras y de vivir aparentando una realidad completamente distinta.

"No te respetas y no respetas a nadie. Eres manipulador, mitómano y terriblemente infeliz. Vives de las apariencias. Te falta educación, amor propio y valores", fustigó.

Para cerrar, la actriz dejó una potente reflexión sobre su decisión de priorizar su tranquilidad emocional y la crianza de su hijo por encima de mantener una familia unida solo por las apariencias.

"A mi hijo no le dejé la imagen de mamá y papá juntos, pero le dejé algo más valioso: la enseñanza de no quedarse donde duele, donde el respeto falta y la paz se pierde", concluyó.

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