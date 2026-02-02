Mane Swett se roba todas las miradas en los Premios Caleuche tras dedicar emotivo mensaje a su hijo: “No se imaginan la fuerza que me da”

La noche del domingo, el Teatro Oriente fue escenario no solo de la décima edición de los Premios Caleuche, sino también de uno de los momentos más comentados de la noche.

En medio de la gala que reconoce lo mejor del cine y la televisión chilena, Mane Swett y Jorge Zabaleta subieron juntos al escenario para presentar una categoría, pero lo que ocurrió después terminó robándose todas las miradas.

La protagonista de la conocida teleserie “Papi Ricky” transformó una simple presentación en una intervención cargada de emoción y significado personal. Aprovechó la vitrina del evento para enviar un potente mensaje dedicado a su hijo y a todas las madres que, como ella, siguen dando una dura batalla por reencontrarse con los suyos.

Antes, eso sí, fue Zabaleta quien encendió el ambiente con un discurso que no pasó desapercibido, deshaciéndose en elogios hacia su compañera de escena y vida profesional.

"Es un honor estar presentando los premios junto a mi actriz favorita de la vida. Me ha enseñado tanto Mane. Me ha enseñado tanto acerca del oficio y me ha enseñado tanto acerca de la valentía, de lo grande que es, de lo luchadora y la tremenda mujer. Un aplauso grande para mi querida Mane, incansable, inagotable luchadora. Te quiero", lanzó el actor.

Visiblemente conmovida, Swett tomó la palabra y devolvió el golpe emocional, dejando en claro que su lucha va mucho más allá de los escenarios y las cámaras.

"Gracias a todos por este aplauso. No se imaginan la fuerza que me da. Quiero compartir y extender este aplauso también para todas las mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos. Te amo hijo", expresó la actriz, marcando uno de los momentos más intensos y comentados de la ceremonia.

PURANOTICIA