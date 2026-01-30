Mane Swett se refiere a la complicada batalla por la custodia de su hijo: “Mi vida hoy no se parece en nada a la de una actriz”

Mientras su regreso a la actuación llama la atención, María Elena “Mane” Swett atraviesa un momento personal crítico. Lejos de ser la rutina glamorosa de una actriz, la intérprete ha dejado claro que su verdadera prioridad está en una batalla legal en Estados Unidos por la custodia de su hijo.

En conversación con Las Últimas Noticias, Swett no se guardó nada: "Mi vida hoy no se parece en nada a la de una actriz", afirmó, dejando en evidencia que su tiempo y energía están concentrados “en cuerpo y alma” en esta disputa.

Además, la artista puso en perspectiva su regreso a la pantalla: "No me siento retomando la actuación totalmente, tal vez me siento más bien despidiéndome de ella".

El conflicto familiar

El conflicto familiar estalló a fines de 2022, cuando su hijo viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre, el escritor John Bowe, y nunca regresó a Chile, rompiendo un acuerdo previo. Desde entonces, Swett ha debido enfrentarse a un tortuoso proceso legal para que se reconozca su derecho de custodia.

El desgaste ha sido enorme: emocional, económico y personal. La actriz incluso ha tenido que vender propiedades para financiar los costos judiciales, pero sigue firme, aferrándose a la esperanza de que la situación pueda revertirse.

Un respiro en tribunales

Un fallo de diciembre de 2025 abrió un pequeño respiro en la batalla: una resolución judicial revocó la decisión que otorgaba la custodia al padre, lo que Swett interpreta como un paso hacia la recuperación de su hijo. Aunque el camino aún es largo, la actriz confía en que este fallo podría marcar un punto de inflexión en la disputa.

Finalmente, Swett pidió respeto por la forma en que ha manejado públicamente este tema: "Mi silencio es mi manera de proteger la intimidad y el bienestar de mi hijo", subrayó, dejando claro que su prioridad está solamente en su pequeño.

PURANOTICIA