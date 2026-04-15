Mane Swett enfrentará audiencia clave en su larga batalla por la custodia de su hijo en EE.UU.

La actriz Mane Swett vuelve a quedar en el centro de una intensa batalla judicial que podría definir el destino de la custodia de su hijo, quien permanece desde hace tres años en Estados Unidos junto a su padre.

Según reveló Cecilia Gutiérrez, la audiencia decisiva se realizará este viernes: "Este viernes hay un juicio que es crucial, a las 10 de la mañana, en un juzgado de Nueva York".

En esa misma línea, la periodista detalló que esta instancia aparece como prácticamente definitiva dentro del proceso: "Debería ser el definitivo, porque ya se han agotado casi todas las instancias para ella, por lo tanto, este viernes, por fin, va a poder tener una respuesta más definitiva con respecto a si va a poder traer de vuelta a su hijo a Chile o no".

Además, añadió un mensaje de apoyo en medio de la expectación que rodea el caso: "Así que a mandarle buenas energías, buenas vibras, como yo sé que lo han hecho durante todo este tiempo, para que todo salga bien", sentenció la panelista de "Hay que decirlo".

Un conflicto que se arrastra desde 2023

La disputa legal entre la protagonista de “Papi Ricky” y su expareja, John Bowe, se remonta a 2023, cuando su hijo Santiago Bowe Swett viajó a Estados Unidos por vacaciones y finalmente no regresó a Chile, desencadenando un conflicto judicial que se ha extendido por casi tres años.

El caso ha tenido múltiples giros: en octubre del año pasado el tribunal dio por cerrado el proceso, rechazando los recursos presentados por la actriz, sin embargo, la Corte Suprema terminó revirtiendo esa decisión dos meses después, reabriendo la causa.

"El asunto se desestima por falta de jurisdicción personal y todas las determinaciones previas, incluida la determinación de otorgar al padre la custodia legal y física exclusiva del menor en cuestión", expuso Gutiérrez en diciembre de 2025, precisando que la chilena no había sido "notificada para asistir a una de las audiencias del juicio".

A esto se suma que, según reportes, no existiría un régimen de visitas establecido, lo que habría mantenido a la actriz completamente alejada de su hijo durante todo este tiempo.

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