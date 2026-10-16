Mánager de Coco Legrand confirma su retiro definitivo de los escenarios tras severo problema de salud

El reconocido humorista chileno Coco Legrand volvió a generar preocupación por su estado de salud tras ausentarse de la ceremonia de los Premios Cordillera, donde fue distinguido con el Reconocimiento a la Trayectoria en Televisión. En su lugar, el galardón fue recibido por su representante, Roberto Green (también referido como Roberto Grimm), quien entregó detalles sobre el presente del artista y confirmó que no regresará a los escenarios.

Según explicó el mánager durante el evento, el alejamiento del comediante comenzó luego de sufrir una descompensación al regresar de un viaje desde Estados Unidos a Chile en 2024. El episodio derivó en un "cuadro severo de vértigo", que afectó su condición física y que anteriormente lo había obligado a suspender presentaciones teatrales para cumplir con reposo médico.

“Nuestro querido Coco, ustedes supieron que él, regresando de un viaje de Estados Unidos a Chile, tuvo un cuadro muy severo de vértigo, lo cual lo complicó físicamente”, detalló Green sobre el escenario. Asimismo, se refirió a la etapa que atraviesa actualmente el humorista y señaló: “En este minuto está dedicado a su familia, a sus hijos, a sus nietos, porque eso es lo que necesita en este momento”.

Ante las reiteradas consultas sobre un posible regreso a las rutinas humorísticas, el representante fue categórico y descartó que el comediante retome su carrera tras más de cinco décadas de trayectoria. “Es lamentable que él ya no va a estar en las tablas, él ya está retirado de esto, pero muchas gracias por el reconocimiento y él lo va a agradecer mucho, va a estar muy contento”, aseveró. En declaraciones posteriores, reafirmó la decisión: “Está retirado ya de las pistas; él no va a trabajar más, entonces no va a volver al escenario ni al humor”, agregando que “él ya no vuelve nunca más, ya está retirado del tema”.

Durante la premiación, la animadora Diana Bolocco también rindió homenaje al artista, creador de entrañables personajes como Lolo Palanca y Cuesco Cabrera, y destacó su legado en la comedia nacional: “Lo vamos a recordar siempre por el genio en el humor”.

Con estas declaraciones, se reafirma el retiro de Coco Legrand de los escenarios, poniendo fin a una trayectoria de más de cinco décadas que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la comedia nacional y en triunfador del Festival de Viña del Mar. Actualmente, el humorista se mantiene alejado de la vida pública, enfocado en su bienestar y en compartir con sus seres queridos.

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