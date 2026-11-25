La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo durante la noche de este martes 24 de noviembre a Pedro Julio Barraza Cuadra, vocalista de la reconocida agrupación de cumbia Los Viking’s 5, en el marco de un amplio operativo policial desarrollado en Coquimbo. El músico figura entre los 11 detenidos por el denominado caso “PirataGate”, procedimiento en el que también fue arrestado el exalcalde de la comuna, Marcelo Pereira, junto a exfuncionarios y personas vinculadas a su administración durante el periodo 2016-2021.

La investigación, encabezada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, busca esclarecer la eventual comisión de cinco delitos relacionados con el manejo de recursos municipales: fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. Si bien se confirmó la detención del intérprete, hasta la mañana de este miércoles no se habían dado a conocer públicamente los hechos específicos que se le atribuyen ni el eventual grado de participación que tendría en la trama investigada.

La causa se inició en 2021, luego de que la actual administración municipal presentara una querella, acción judicial a la que posteriormente se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Tras conocerse el operativo policial, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, se refirió al avance de la investigación a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

“En 2021 me querellé contra el exalcalde Marcelo Pereira, cuya gestión dejó al municipio con un déficit de $42 mil millones. Tuvimos que levantar nuestra comuna. Hoy hay 11 detenidos, incluido el exalcalde”, afirmó el jefe comunal. En la misma declaración, exigió responsabilidades: “Exijo la máxima sanción a quienes resulten responsables. Seguiremos defendiendo a la gente y construyendo un nuevo Coquimbo”.

Durante este miércoles 25 de noviembre, el vocalista de Los Viking’s 5 y los otros imputados enfrentarán la audiencia de control de detención y formalización, instancia en la que el Ministerio Público deberá exponer los cargos específicos que se le atribuyen al cantante y los antecedentes que sustentan la investigación.

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