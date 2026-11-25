A mediados de noviembre de 2026, el cantante Douglas fue notificado oficialmente en Estados Unidos sobre una solicitud de orden de alejamiento presentada por Ana Sol Romero, en el marco del proceso de divorcio que ambos enfrentan en Florida. La presentación judicial, ingresada el 19 de agosto de 2026 y compuesta por 44 páginas y 22 pruebas, reúne el testimonio de la comunicadora sobre presuntos episodios de violencia, vigilancia y conductas de control durante los últimos meses de convivencia.

En su declaración ante la justicia estadounidense, Romero describió diversas situaciones que, según su testimonio, comprometieron su seguridad y descanso. Uno de los puntos centrales del documento apunta a las semanas previas al quiebre definitivo de la relación.

"Desde mediados de marzo hasta el 2 de mayo de 2026 me vi obligada a dormir en la habitación de mi hija menor para proteger mi integridad física y poder descansar".

De acuerdo con su relato, durante ese periodo debía mantener la puerta cerrada con llave por temor a que el intérprete intentara abrirla por la fuerza. Además, aseguró que anteriormente se habría roto la puerta del dormitorio matrimonial durante un episodio violento.

La comunicadora también denunció que se le habría restringido el acceso a sus pertenencias y documentos personales. En ese contexto, señaló que durante las noches escondía su teléfono para evitar que fuera revisado.

"En marzo de 2026 confiscó no solo mi teléfono, sino también mi vehículo, mis documentos personales, mi tarjeta de Seguro Social, mi pasaporte y mi tarjeta de residencia (Green Card)".

Según detalló en la presentación judicial, el celular permaneció en poder del artista entre las 11:00 y las 18:00 horas de esa jornada, mientras que los documentos personales habrían sido devueltos cerca de una semana después.

Otro de los episodios descritos habría ocurrido durante la noche del 12 de junio de 2026. Romero sostuvo que el cantante la increpó verbalmente por presuntas infidelidades y que, cuando intentó grabar la conversación, ambos protagonizaron un forcejeo por el dispositivo.

"En el forcejeo por retenerlo me torció la mano y me causó una lesión en el pie".

Tras advertirle que llamaría al 911, la comunicadora aseguró que el artista se dirigió hacia donde estaban sus hijas, pronunciando frases como "su madre quiere que me detengan", "tiene a otro hombre y por eso quiere que me detengan" y "su madre está destruyendo este matrimonio y esta familia". Asimismo, afirmó que Douglas habría proferido amenazas como "si no estás conmigo, no estarás con nadie más".

La presentación judicial también incluye acusaciones por presunto monitoreo mediante una aplicación de rastreo y la instalación de un micrófono en el vehículo, además de supuestas intervenciones en servicios como internet, línea telefónica y aire acondicionado.

"Había estado escuchando todo lo que yo decía mientras estaba en el auto. Él ha admitido abiertamente haber hecho esto, no sólo ante mí, sino también frente a terceros y ante nuestras hijas".

Romero agregó que el cantante habría intentado justificar estas acciones apelando a los celos: "Él ha intentado justificar su conducta alegando que simplemente era un esposo celoso y que no había nada malo en lo que hacía".

La notificación formal de la solicitud se concretó el lunes 16 de noviembre, a las 19:04 horas, cuando una funcionaria del sheriff del condado de Miami-Dade entregó los antecedentes en el sector de arribos del aeropuerto. La medida establece que el cantante deberá mantener una distancia mínima de 500 pies (152,4 metros) mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, Douglas ha rechazado tajantemente las acusaciones presentadas en el procedimiento judicial en Estados Unidos. El cantante negó haber ejercido acoso, amenazas, rastreo, vigilancia o cortes intencionales de servicios.

PURANOTICIA