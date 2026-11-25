El músico coescribió algunos de los mayores éxitos del grupo, como Save A Prayer, Rio y Girls On Film; y trabajó con artistas como Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle.
Andy Taylor, guitarrista del grupo pop Duran Duran, murió a los 65 años.
Nacido en Tynemouth, en el noreste de Inglaterra, el músico coescribió algunos de los mayores éxitos del grupo, como Save A Prayer, Rio y Girls On Film; y trabajó con artistas como Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle.
En un comunicado, sus compañeros de banda informaron que Taylor libró "una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata" y que "falleció tranquilamente en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre".
Su esposa, Tracey, afirmó que el músico era "el pilar de nuestra familia" y añadió: "Lo extrañaremos todos los días".
Taylor era hijo de un pescador. Aprendió a tocar la guitarra, el bajo y la batería de forma autodidacta y comenzó a tocar profesionalmente a los 13 años.
Tocó con varias bandas por todo Reino Unido antes de responder a un anuncio en una revista musical que buscaba un "guitarrista con mucha energía", lo que le llevó a audicionar para Duran Duran en Birmingham en abril de 1980.
El grupo alcanzó la fama mundial gracias al movimiento New Romantic, que combinaba un synth-pop melódico y elegante con videoclips ambiciosos y una apariencia impecable.
Las líneas de guitarra de Taylor, llenas de riffs potentes y cristalinos, solían sobresalir en sus canciones, desde la enérgica introducción de Girls on Film hasta el sonido áspero de Hungry Like The Wolf.
"Andy estuvo desde el principio de nuestra historia", dijeron sus compañeros de banda Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor (que no tenían parentesco con Andy, a pesar de compartir el mismo apellido).
"Desde el momento en que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego y una audacia imborrables a nuestra música", sostuvieron.
"Su forma de tocar dio vida a las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un ingenio sutil que solo era comparable a su maravillosa y pragmática visión de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su chispa durante los extraordinarios años que siguieron", añadieron.
"Nuestros pensamientos están con su esposa, Tracey, sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y su nieto, Albie. Todos lo querían profundamente y pedimos que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles", cerraron.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO