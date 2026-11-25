El grupo alcanzó la fama mundial gracias al movimiento New Romantic, que combinaba un synth-pop melódico y elegante con videoclips ambiciosos y una apariencia impecable.

Las líneas de guitarra de Taylor, llenas de riffs potentes y cristalinos, solían sobresalir en sus canciones, desde la enérgica introducción de Girls on Film hasta el sonido áspero de Hungry Like The Wolf.

"Andy estuvo desde el principio de nuestra historia", dijeron sus compañeros de banda Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor (que no tenían parentesco con Andy, a pesar de compartir el mismo apellido).

"Desde el momento en que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego y una audacia imborrables a nuestra música", sostuvieron.

"Su forma de tocar dio vida a las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un ingenio sutil que solo era comparable a su maravillosa y pragmática visión de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su chispa durante los extraordinarios años que siguieron", añadieron.