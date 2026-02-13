Mamá de Yamila rompe el silencio tras el quiebre sentimental de su hija con Américo: “Lo rota a pedazos que estás…”

El terremoto sentimental entre Yamila Reyna y Américo está lejos de apagarse. Lo que partió como un simple rumor terminó convertido en teleserie: ruptura pública, mensajes cargados de dolor y hasta una inesperada visita a urgencias.

Fue la propia comediante quien, sin rodeos, confirmó en sus redes sociales que la historia con el cantante llegó a su fin. Pero cuando parecía que el capítulo estaba cerrado, apareció un nuevo giro: su madre decidió irrumpir con un mensaje que dejó al descubierto el nivel de devastación que estaría viviendo su hija.

"Hija de mi alma, sólo yo sé lo que sientes y lo rota a pedazos que estás por dentro, pero tú sabes que mami te cuida", señaló Patricia González en un mensaje difundido por LUN.

La frase no pasó desapercibida y encendió aún más las alarmas sobre el verdadero trasfondo del quiebre. Y es que, como si el destino hubiera dado señales antes, hace apenas unos días Yamila había contado que al inicio de su romance su madre no estaba nada convencida de la relación.

"Lo que pasa es que mi mamá estuvo casada —muchos lo saben—, mi papá era cantante de cuarteto, que es muy parecido a la cumbia, y bueno, la sufrió. Mi papá era mujeriego, tuvo esa escuela. Entonces cuando le conté, me dijo 'no, Yamila, un cantante de cumbia no'. Entonces le dije, 'mira, mamá, no toma, no le gusta salir de noche, es súper buen papá', y le llevó su tiempo conocerlo y ahora lo ama. Lo conoció, lo adora, se llevan súper bien, de hecho", señaló Yamila hace un tiempo en Only Friends de Mega.

Al parecer, la madre de Yamila ya sospechaba de algo, y tal como dicen, las madres nunca se equivocan.

PURANOTICIA