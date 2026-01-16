Mamá de Marcianeke sacude la farándula al destapar romance con futbolista nacional: tiene 13 años menos

El romance que nadie vio venir terminó por sacudir tanto a la farándula como al fútbol chileno. Este viernes, las redes sociales estallaron luego de que Yasna Muñoz, la madre del polémico cantante urbano Marcianeke, quedara en el centro de todas las miradas al blanquear su relación amorosa con el futbolista Kevin Egaña.

Fue el propio jugador quien encendió el cahuín. El lateral izquierdo de Deportes Puerto Montt, de 29 años, decidió gritar su amor a los cuatro vientos y lo hizo sin ningún tipo de pudor: subió a sus historias de Instagram una postal junto a Muñoz, de 42 años, dejando claro que la diferencia de edad no es un tema para ellos.

Pero eso no fue todo, ya que Egaña acompañó la imagen con una declaración que no pasó desapercibida y que rápidamente se viralizó: "Te amo, nos vemos pronto". El mensaje, adornado con emojis de corazón, fue posteriormente replicado por la propia Yasna en su cuenta personal, confirmando que el vínculo va muy en serio.

La noticia no hace más que seguir alimentando el fenómeno mediático en torno a Muñoz. En el último tiempo, la madre de Marcianeke ha logrado instalarse con fuerza en el mundo digital, acumulando cerca de 200 mil seguidores y generando conversación constante.

A esto se suma su comentado cambio de imagen, proceso que ella misma ha mostrado sin filtros, detallando cada procedimiento estético y elevando aún más su exposición pública. Ahora, con este inesperado cruce entre farándula y fútbol, Yasna Muñoz vuelve a tomarse la agenda del espectáculo nacional.

PURANOTICIA