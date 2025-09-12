Maly Jorquiera y Sergio Freire reaparecen juntos en redes tras mediática separación

La actriz y comediante Maly Jorquiera llamó la atención este fin de semana al compartir en Instagram nuevas imágenes junto a su expareja, el también humorista Sergio Freire, después de varios meses sin mostrarse públicamente juntos.

En las fotografías, ambos aparecen acompañados de su hijo Lucas, quien luce un tradicional traje de huaso, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

"Nuestro huasito orgullo máximo", escribió la comediante en la publicación, la cual cabe mencionar que desactivó los comentarios.

Cabe mencionar que Maly Jorquiera y Sergio Freire oficializaron su matrimonio en abril del año pasado. Sin embargo, su relación llegó a su fin tras la filtración de una supuesta infidelidad atribuida al comediante, lo que desencadenó una fuerte polémica en redes sociales y medios de espectáculo.

En julio, la actriz a través de La Metro Fm afirmó que: "Estoy separada, po', pero se sabe". Además, descartó la posibilidad de una reconciliación.

"Hasta ahí llegó, lo intenté", agregó.

