Maly Jorquiera se sincera sobre su relación con Sergio Freire: “Somos una nueva familia moderna”

La humorista aseguró que pese a la polémica separación, “conviven en buena onda” y se siguen queriendo.
Una ruptura que sigue dando que hablar. Después de un año sacudido por rumores y un escándalo de infidelidad que la mantuvo en el ojo público, Maly Jorquiera nuevamente habló sobre su separación con Sergio Freire.
Lejos de mostrarse afectada, la comediante sorprendió al declarar que hoy ambos forman una “familia moderna” y que, pese a haber terminado su relación, “conviven en buena onda” y se siguen queriendo.
En una conversación con Página 7, la humorista señaló: "Estamos súper bien, cuidando a nuestro bebé. Nos queremos, nos amamos, pero ahora desde una nueva forma".
Luego, entre risas agregó: “Estamos separados, pero conviviendo en buena onda, porque yo soy así".
"Somos una nueva familia moderna. Ya todo el mundo sabe que nos separamos, pero tenemos un hijo maravilloso y yo a Sergio Freire lo adoro. Es mi gran amigo, así que estamos bien", sostuvo la comediante.
Finalmente, Jorquiera hizo un repaso de este año, donde valoró los cambios y la vida.
"Pasan tantas cosas locas y está súper intensa la vida, pero finalmente agradezco a Dios tener trabajo, a mi familia y a mi hijo sano. Con eso ya estoy súper, no pido más. Que lo demás venga", concluyó.
