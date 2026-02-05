Maly Jorquiera habla sin filtros sobre su ruptura con Sergio Freire y el drama familiar: “Hay que hacerse respetar”

La comediante Maly Jorquiera rompió el silencio y se sinceró como nunca sobre su reciente quiebre con Sergio Freire y los desafíos de criar a su hijo en medio del ojo público.

En el podcast Ojo y Vanguardia, la ex El Club de la Comedia abordó su separación tras los rumores de una supuesta infidelidad de Freire, y no dudó en confesar el impacto emocional que tuvo la exposición mediática: "El último tiempo la exposición de mi vida privada ha sido muy doloroso, muy doloroso. Un costo muy alto, eso sí lo cambiaría, pero no lo puedo cambiar y tengo que aceptarlo, y continuar. Pero eso no lo vi venir, que yo era tan pública, como yo no cacho. No cachaba que era tan pública, yo iba por la vida no más".

El escándalo que explotó en 2024 terminó sellando la ruptura, aunque hoy mantienen una relación cordial. Sin embargo, el proceso no ha sido fácil y la comediante admite que lidiar con todo bajo la mirada del público fue un golpe duro que nadie esperaba.

Respecto a cómo su hijo enfrentó la situación, Jorquiera destacó la importancia de enseñarle valores sólidos desde la infancia: "Haberle transmitido que siempre hay que hacerse respetar, y poner los límites y el autocuidado, que siempre se haga respetar, que no haga nada que no quiera, excepto trabajar".

Entre confesiones, Maly dejó claro que, más allá del drama mediático, lo esencial ha sido proteger a su familia y enseñar a su hijo a navegar en un mundo donde la fama puede ser tan implacable como cruel.

