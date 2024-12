Maly Jorquiera confirma su quiebre con Sergio Freire: "Me separé"

Tras casi 8 meses de casados, la comediante Maly Jorquiera confirmó su separación con Sergio Freire, debido a la infidelidad concretada por él.

En el marco de los Premios Todo Mejora 2024, Jorquiera aseguró que ya no está junto a Freire, donde además señaló que no vio venir la situación.

"Soy la niña de símbolo de todo mejora. Yo me casé y me separé, altiro . Que loca la huea... no lo vi venir , como Piñera en el estallido", dijo en medio de su rutina.