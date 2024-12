Maly Jorquiera aceptó entrevista tras infidelidad de Sergio Freire y decidieron que no saldrá al aire

Tras revelarse la infidelidad del comediante Sergio Freire con Maly Jorquiera, la actriz visitó el podcast de Carla Jara, Entre amigas y copas, donde revelaron que el capítulo no saldrá al aire.

Así al menos lo aseguró la periodista Conty Ganem en el matinal Contigo en la mañana.

“Dos semanas después que se desatara este escándalo amoroso, que se sabe de este besito de Karina (Valenzuela) con Sergio, Maly Jorquiera va de nuevo al podcast de Carla Jara”, contó.

“Va de nuevo, y ese (episodio) no ha salido al aire y no va a salir”, sentenció, y agregó que Jorquiera “estaba muy mal y muy afectada” tras todo lo ocurrido.

Además, agregó que la decisión de no emitir el capítulo no pasó por la comediante, sino que fue la propia producción la que optó por no publicarlo, por respeto Maly y recordemos que Jara es muy amiga de Jorquiera

“Decidieron que no se emitiera, porque se veía que ella no estaba bien, que no lo pasaba bien”, dijo la periodista. “Hasta Carla Jara le tiraba la talla y le decía: ‘buena, entraste a mi club’, afirmó Ganem.

PURANOTICIA