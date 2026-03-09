Mall Marina de Viña del Mar demanda a Coté López por millonaria deuda y la acusan de presunta estafa

Una verdadera tormenta legal estaría golpeando a la influencer y empresaria María José "Coté" López, luego de que el Mall Marina de Viña del Mar decidiera llevar el conflicto a tribunales por una millonaria deuda.

La información salió a la luz en "Mucho Gusto", donde el periodista César Campos expuso los detalles del caso que tiene al centro comercial enfrentado con la exmodelo.

Según se reveló en pantalla, el recinto acusa a López de mantener una deuda que supera los $33 millones por el arriendo de un local que ocupaba su marca de belleza Clo by Cote. Pero eso no sería todo: el comunicador aseguró además que dos trabajadores de la firma habrían presentado una denuncia anónima.

El problema habría comenzado en agosto de 2025, cuando —por razones que hasta ahora no han sido aclaradas— la tienda de cosméticos dejó de pagar el arriendo, lo que terminó acumulando una deuda millonaria.

La situación se habría complicado aún más después de que la empresa ligada a López entregara cinco cheques para cubrir el monto adeudado. Sin embargo, según se informó, todos fueron protestados por el banco al ser considerados ilegibles, lo que terminó encendiendo las alarmas y dio paso a una querella por presunta estafa.

PURANOTICIA