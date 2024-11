Maite Orsini revela haber estado "chateando" con Jorge Valdivia la misma noche que él se encontraba con la denunciante

Maite Orsini, expareja de Jorge Valdivia, declaró ante la Fiscalía en medio de la investigación del exfutbolista por denuncias de carácter sexual.

Bajo esta línea, la diputada comentó sobre mensajes que habría recibido la misma noche de la presunta violación de la primera denunciante.

Según La Tercera, Orsini señaló que "a la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19 de octubre, me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños".

"Jorge, no me dice directamente que él en esos momentos estaba con una mujer, pero hay una frase en la que me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentro poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos", continuó comentando Orsini.

La parlamentaria afirmó haber entregado todos los antecedente necesarios para la investigación y además reveló que la conversación se estaba desarrollando por la red social Instagram.

PURANOTICIA