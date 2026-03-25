Maite Orsini reaparece en polémico juicio en Francia y revela vínculo con Nicolás Zepeda

Maite Orsini volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez desde el otro lado del mundo. La exdiputada sorprendió al aparecer nada menos que en el juicio de Nicolás Zepeda en Lyon, Francia, un caso que ha remecido a la opinión pública internacional por el crimen de Narumi Kurusaki.

Su presencia no pasó desapercibida y, al salir del tribunal, decidió hablar con Roberto Cox en el matinal Contigo en la mañana, donde dejó claro que no fue una visita casual.

"Estoy profundizando mis estudios en justicia penal y en seguridad pública y tener la oportunidad de presenciar en vivo un juicio con un sistema completamente distinto al chileno en casos de alta complejidad es una oportunidad que no quise desaprovecha", explicó Orsini, justificando su asistencia.

Pero fue más allá y defendió el interés en el caso desde una mirada social: "Nos invita a reflexionar sobre la violencia de género y sobre cómo los sistemas penales tienen que incorporar esa mirada no solamente a la hora de la investigación, sino a la hora de valorar la prueba".

Sin embargo, el momento más impactante vino después, cuando reveló un inesperado vínculo con el propio Zepeda, lo que encendió aún más el debate. "Vivimos un año más o menos en el mismo departamento (edificio), tuvimos algunos roces. Entonces sí, sabía perfectamente quién era, cómo se llamaba, su aspecto físico. Y de inmediato cuando se hizo conocido el caso, con mi familia nos dimos cuenta de que era él", confesó.

La exparlamentaria no se quedó en lo superficial y recordó episodios que hoy generan escalofríos. Según relató, el comportamiento del acusado ya daba señales de conflicto: lo describió que lo vio "peleando con gente" y con una actitud complicada frente a situaciones cotidianas.

Incluso detalló tensiones directas con su familia: "Era agresivo en el tono y tenía problemas con mis hermanos mayores que defendían a mis hermanos menores. Me consta que hubo problemas en razón de ello", aseguró, dejando entrever que no se trataba de un desconocido cualquiera.

Eso sí, Orsini fue clara en marcar distancia: "Vivía en el piso uno y yo en el tres. Vecinos. No éramos amigos", recalcó, intentando cerrar cualquier especulación sobre un vínculo más cercano.

Aun así, su presencia en el juicio y sus revelaciones personales abren nuevas interrogantes y vuelven a poner su nombre en la palestra mediática.

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