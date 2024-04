Maite Orsini interpone querella por injurias y calumnias contra Daniela Aránguiz: “Siempre serás la amante”

La diputada Maite Orsini interpuso una querella por injurias y calumnias en contra de Daniela Aránguiz, exesposa de su actual pareja, el exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia, donde la parlamentaria presentó una serie de pruebas, incluyendo correos electrónicos que fueron enviados por la ex chica “Mekano” hacia la parlamentaria.

En los escritos que enviaba la ex integrante del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, se podían leer fuertes epítetos contra la militante de Revolución Democrática, a quien ofendía reiteradamente con diversas frases como “siempre serás la amante” o fuertes insultos como “fea culia enana”, los que son parte de las 73 páginas que adjuntó Orsini como medio de prueba en la querella ingresada el pasado 19 de abril en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, de acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío.

“Maite culia deja de meterte en el Mail del marido fea culia enana y la re congetumadre Siempre serás la amante, fea culia y hablaré q maltrataste a mi hija no peor ella lo dirá pa ver dónde queda tu discurso de protección, perra culia estay feliz maraca, de querer quedarte con mis cosas! Cagaste perrita jamás y jamás vas a quedar preña! Asquerosa de mierda puta”, se puede leer en parte de los correos expuestos por el medio mencionado anteriormente. “Pobre de vos feo culeado que no vengáis mañana a buscar a tus hijos pobre de vos porque ahí sí que me haya (vas) conocer la cara de cuca (cuica) que tengo”, menciona Aránguiz en otro de los escritos presentados como medios de prueba.

Otra de las evidencias presentadas por Orsini en la demanda por injurias y calumnias en medios de comunicación social contra la ex chica “Mekano”, fue una fotografía que compartió el pasado 24 de mayo del 2023 a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram, donde exhibía ropa interior femenina, la que supuestamente correspondía a la diputada.

