Maite Orsini habría negado reconciliación con Jorge Valdivia: “No es cierto”

Tras los rumores de reconciliación entre la diputada Maite Orsini y el ex futbolista Jorge “Mago” Valdivia, al parecer no todo sería miel sobre hojuelas, ya que aseguran que cercanos a la parlamentaria, negarían que la pareja haya decidido retomar la relación.

Recordemos que hace algunas semanas, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló en “Primer Plano” que ambos estarían retomando su romance, en medio del arresto domiciliario nocturno que se encuentra viviendo el ex deportista en la casa de su ex esposa, Daniela Aránguiz.

Lo anterior fue comentado en el programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, donde el panelista Hugo Valencia aseguró haber recibido un mensaje de una persona muy cercana a Orisini, quien le señaló que la propia parlamentaria había negado este reencuentro con Valdivia.

“Hoy día yo recibí un mensaje de alguien muy cercano a Maite Orsini. Tiene que ver con todo lo que se ha hablado en la última semana sobre Maite y Jorge (...) Es la versión que me hacen llegar a mí desde el entorno cercano de Maite Orsini”, explicó Valencia.

“Me dicen que Maite, la diputada, frente al cuestionamiento, las consultas de su entorno cercano sobre este eventual regreso amoroso, les habría dicho a todos ellos que no es cierto, que ella no ha vuelto con Jorge Valdivia”, añadió.

Continuando con su relato, Hugo fue tajante en indicar que “cito textual algo que habría comentado Maite a este entorno cercano. Insisto, esto es un mensaje que a mí me llegó hoy día, por eso no lo comenté anoche en ’Primer Plano’ ni tampoco lo había comentado antes acá. Me comentan que lo que ella incluso entregó como argumento era que no tenía cabeza para nada más que para estudiar para su tesis”.

Bajo este mismo contexto, el panelista del programa de espectáculos de Zona Latina precisó que “después yo a esta fuente le hago una serie de preguntas más que no me responden (...) pero me dicen, ‘me gustaría que comentaras que, al entorno cercano, Maite les ha dicho que no ha regresado con Jorge Valdivia’”.

“Se suma a la información que dio Gissella Gallardo la semana pasada en donde ella asegura que Jorge dice lo mismo, que no ha vuelto con la diputada Maite Orsini. Hoy día, los dos, a través de entornos cercanos o a sus entornos cercanos, les han negado la información”, detalló.

Sin embargo, Hugo Valencia sostuvo que, pese a todo este relato, “yo también tengo otra fuente que me dice que ellos sí están juntos”.

PURANOTICIA