Maite Orsini habla sobre su exrelación con Jorge Valdivia antes de abandonar Chile: “Fue una linda persona”

Maite Orsini rompió el silencio. La ex diputada decidió dar su primera entrevista en Podemos Hablar de Chilevisión tras dejar sus funciones como parlamentaria el pasado 11 de marzo.

En la conversación con Diana Bolocco no sólo respondió preguntas sobre las polémicas que enfrentó durante su último periodo en el Congreso, sino también se refirió a la importancia que tuvo en el plano personal su bullada relación con Jorge Valdivia.

"Jorge tuvo conmigo una forma de amarme que yo no sabía que existía. Para una mujer que viene con ciertas heridas de abandono, de infancia, que una persona te sostenga, te cuide, se queda a pesar de que todo es difícil, es imposible no abrir el corazón (...) Él conmigo fue una linda persona", señaló Maite muy emocionada.

Todo indica que la entrevista marcó el cierre de un ciclo, pues el sábado, Maite tomó sus maletas y se fue de Chile. Orsini ya había advertido que luego de dejar su trabajo como diputada tenía pensado dejar el país. Incluso, hace algunas semanas señaló que estaba buscando alojamiento en París, dando cuenta cuál sería su próximo destino.

Maite fue despedida en el aeropuerto por Maite Pascal, su madre. Y antes de partir, señaló que esta no era una despedida definitiva.

"Volveré", expresó antes de despegar.

Horas más tarde, Orsini compartió con sus seguidores que ya estaba en París, Francia.

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